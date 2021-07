Foto: Shutterstock Problém s asteroidy do průměru zhruba 100 metrů je, že nejsou snadno zaměřitelné. Ten čeljabinský, který vysklil okna do 100 kilometrů od epicentra výbuchu, naštěstí nad zemí, měl pouhých 20 metrů.

Podle kosmologa Stephena Hawkinga představují největší hrozbu pro lidstvo asteroidy. A nejmocnější země světa si to uvědomují. Už nyní proto připravují obranné systémy, které by měly být schopné srážku velkého asteroidu se Zemí odvrátit. Naostro by si to mohly vyzkoušet ještě za našich životů.