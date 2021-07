Ředitelka Národní Galerie Praha Alicja Knast přečetla všechny knihy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy a netrpělivě čeká na jeho další publikaci.

Které knihy máte právě na nočním stolku?

Anne Applebaumová: Mezi Východem a Západem, Občanské sdružení PANT, 2014 Foto: Občanské sdružení PANT

Knihy jsou pro mě jako hudba. Tituly si vybírám podle momentální příležitosti. V tuto chvíli je to kniha Anne Applebaumové Mezi Východem a Západem: Napříč pohraničím Evropy, potom kniha Amelie Abrahamové We Can Do Better Than This: 35 Voices on the Future of LGBTQ+ Rights a kniha doktora Rahula Jandiala Life on a Knife’s Edge: A Brain Surgeon Reflections on Life, Loss and Survival. To jsou – volně přeloženo – úvahy o životě na ostří nože, o ztrátách a přežití z pera mozkového chirurga.

Objevila jste v posledních měsících knihu, kterou byste mohla doporučit jako lék na zátěžové, často ne zrovna příjemné situace?

Poslední měsíce jsem byla velmi zaneprázdněna prací v galerii, čas mi utíkal rychle. Nicméně mi chyběla možnost navštěvovat koncerty, zajít do divadla, to žádná kniha nemůže nahradit… Když ale je řeč o léku, pak Nomadland od Jessicy Bruderové. Tato kniha pomáhá znovu objevit význam pojmu „být svobodný“. Rovněž klade otázky týkající se životního stylu a materialismu a z toho plynoucích rozhodnutí, která každý z nás činí. Nepřekvapuje mě, že film, který vznikl na základě tohoto textu, získal tři Oscary. Pokud někdo touží po změně, tato kniha je přesně pro něj – je o radikálních rozhodnutích, odpovědnosti za ně a zároveň o absolutní radosti.

Jessica Bruder: Nomadland, WW Norton & Co, 2018 Foto: WW Norton & Co

Se kterým autorem byste dnes ráda zašla na sklenku dobrého vína?

S jedním jediným: Barackem Obamou. Je nepřekonatelný ve formulování názorů, obdivuji ho pro jeho nekonvenční a tvůrčí myšlení, pokud jde o analýzu potřeb společnosti. Přečetla jsem všechny jeho knihy a netrpělivě čekám na další.

Vedle kterého autora byste ráda strávila desetihodinový let?

To by byl japonský architekt Tadao Andó. Jeho nadčasové myšlenky související s uměním a spirituálními praktikami vypovídají o hlubokém pochopení lidského ducha. Nemá žádné akademické vzdělání, což je požehnání. Podle něj architektura může změnit společnost a to je inspirativní pro každého, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na vytváření a kultivaci veřejných prostor.

Barack Obama: Země zaslíbená, Argo, 2021 Foto: nakladatelství Argo

A kterou výstavu musíte bezpodmínečně toto léto ještě vidět?

Nemohu se dočkat, až uvidím výstavu Between system & intuition v Kunstmuseu ve Stuttgartu. Je otevřena až do 17. října. Projekt představuje více než 50 let historie umění. Stojí za ním 12 umělkyň – například Sonia Delaunayová, Katarzyna Kobrová, Vera Molnarová a Aurélie Nemoursová. Pokrývá druhy uměleckých formací, omezené možnosti prezentace umění, networking a další společenské okolnosti. Jsem velmi zvědavá na detailní dramaturgii této výstavy.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry