V japonském Tokiu v pátek vzplane olympijský oheň a sportovci začnou soutěžit o medaile. Zájem hostit největší světovou sportovní událost ale klesá jak u veřejnosti, tak u politiků. Důvodem jsou rostoucí sumy, které země a města za pořadatelství platí. Mezinárodní olympijský výbor proto hledá způsob, jak hry zlevnit a vrátit prestiž jejich pořádání.

Byl to jeden z prvních kroků, které Šinzó Abe udělal, když se v roce 2012 stal japonským premiérem. Svolal tým lidí, kteří připravovali kandidaturu Tokia na pořádání letních olympijských her v roce 2020, a zaúkoloval je, aby intenzivně sháněli mezinárodní podporu. Pro Abeho byl zisk olympiády zásadní cíl. Po desetiletích, kdy Japonsko ekonomicky stagnovalo, měly hry podle premiérových předpokladů stvrdit návrat země mezi světové velmoci. Ve zmíněném roce 2012 to přitom vypadalo, že Tokio nemá proti favorizovanému Madridu nebo Istanbulu šanci. Až Abeho urputnost to dokázala změnit.

Kdyby tehdy Abe býval svůj boj prohrál a rozhodl se ucházet o hry o pár let později, byl by ve výrazně snazší pozici. Zájem o pořádání olympiády v posledních letech strmě klesá. „Zužuje se počet měst, která si mohou finančně dovolit olympiádu pořádat a která takovouto potřebu vůbec mají,“ říká ekonom České spořitelny Petr Zahradník.