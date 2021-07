Bývalý člen nejužšího vedení PPF, nyní producent Evžen Lev Hart řadu let pořádá Letní shakespearovské slavnosti. I letos se konají v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

Co jste četl v době, kdy jsme nemohli do divadel, na koncerty, do galerií?

Joseph Heller: Hlava XXII, Plus, 2016 Foto: Nakladatelství Plus

Víc než po knihách jsem sahal po ovladači a hltal na Netflixu seriály, jako jsou třeba Kominského metoda nebo Grace a Frankie. Ale mám po ruce samozřejmě také pár knih – abych tak řekl – k rychlému užití.

Byla mezi těmi knihami „k rychlému užití“ nějaká, kterou můžete doporučit jako prověřený lék na všechny nepříjemné situace včetně těch covidových?

To je povedená nahrávka: Hlavu XXII od Josepha Hellera! Myslím, že ji teď většina z nás prožívala, a to každý den.

Došlo za časů „nouzového stavu“ také na texty od Shakespeara, když se jím vlastně už tak dlouho a intenzivně zabýváte?

Martin Hilský: Shakespearova Anglie, Academia, 2020 Foto: Nakladatelství Academia

Od Williama Shakespeara jsem v poslední době – přiznám se – nic nečetl, ale od Martina Hilského ano. Knihu Shakespearova Anglie – Portrét doby. Úžasné čtení. Tady jen jedna poznámka na okraj: jestli někomu připadá dnes složité žít, tak má možnost se poučit, jaké to bývalo tenkrát.

A když už jsme u Williama Shakespeara… Které představení si tohle léto určitě nenecháte ujít?

Naštěstí se zdá, že si divadla alespoň o prázdninách můžeme užít dosyta a představení bude přehršel. Určitě si nenechám ujít možnost znovu vidět Bouři na Pražském hradě. Duo Skutr, jež ji režíruje, jsou mistři divadelních kouzel a ve výsledku je každé jejich představení jeden úžasný magický zážitek.

Se kterým s hercem, herečkou, režisérem, režisérkou – prostě lidmi od divadla – byste klidně vydržel dlouhý let za oceán? Anebo byste si troufl s nimi ztroskotat na pustém ostrově?

Miroslav Horníček: Dobře utajené housle, Motto, 2003 Foto: Nakladatelství Motto

No těch by bylo! Byl bych šťastný, kdybych mohl letět – a třeba i ztroskotat – s Janem Werichem nebo Libuškou Šafránkovou. Povídali bychom si zvolna a dlouze a mě by zajímalo úplně všechno. A na co bych se jich zvláště chtěl zeptat? Kde stále brali vnitřní sílu.

A se kterým spisovatelem byste teď hned rád zašel na sklenku dobrého vína?

S Miroslavem Horníčkem by se krásně povídalo a určitě by vybral dobré víno. Třeba bychom nad ním pak hledali smysl absurdna.

Autorka je publicistka, pracuje pro Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry.