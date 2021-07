Do evropských měst vtrhla elektrokola, kvůli ceně jsou ale výsadou spíše movitějších lidí. Řada zemí se to snaží změnit a e‑kola coby ekologickou alternativu automobilů zásadně podpořila. Slevami na daních a dalšími pobídkami míří na cyklisty, na podniky, jež motivují zaměstnance k používání elektrokol, i na firmy, které e‑kola nabízejí.

Pierre Yameogo stojí v teplém červencovém dni na ulici ve Ville de Puteaux opřený o kolo, vypráví a místy se nad svým příběhem rozesměje. Do letošního roku vstupoval s předsevzetím, že konečně přestane kouřit, coby vášnivý tabakista si ale dvakrát nevěřil. „Mně se i zdály sny o tom, že kouřím!“ přiznává Pierre s lesknoucími se věžáky pařížské čtvrti La Défense v zádech. „Jednou, když jsem měl zase chuť si zapálit, jsem ze zoufalství skočil na kolo a jel a jel. Zabralo to,“ pokračuje. „Od té doby, když to na mě přijde, vezmu kolo, stáhnu baterku na minimum a prostě to vyjezdím.“

Pětačtyřicetiletý Francouz usedl na elektrokolo před rokem. Podobně jako mnoho dalších o tom uvažoval už dřív, ale vždycky ho zastavila cena. Ta u městského kola s elektropohonem ve Francii začíná na 2300 až 2500 eurech, což je jedna měsíční mzda číšníka i s velkorysým dýškem. A také podstatná část Pierrova platu. Loni v květnu přišla změna. Po konci prvního lockdownu se hodně lidí nechtělo vracet do přeplněné veřejné dopravy. Vedení společnosti Listen Too, kde Pierre Yameogo pracuje jako projektový manažer, tehdy přišlo s nabídkou elektrokol na splátky. Domluvilo je s francouzským start‑upem Zenride, který poskytuje firmám pronájem služebních kol pro jejich zaměstnance.