Foto: VIRGIN GALACTIC Šťastný Richard Branson v krátké chvilce stavu beztíže, kterou zažil během letu své kosmické lodi VSS Unity 11. července 2021.

Vesmírné závody už nejsou soubojem supervelmocí. O to, kdo dříve otevře „kosmickou cestovní kancelář“ a také se jako první podívá na Zemi z pořádné výšky, soupeří už několik let také dva byznysmeni. Jeff Bezos svůj let naplánoval na 20. července, nakonec ho ale o devět dnů předběhl Richard Branson. Jejich klání v poklidu sleduje Elon Musk, jehož společnost letos poprvé dopravila astronauty na Mezinárodní kosmickou stanici (ISS).