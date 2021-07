„Tati, ty nám říkáš, že pořád čučíme do mobilu, ale co děláš ty? Vždyť ty jsi na tom Twitteru a Facebooku taky pořád!“ říká mi třináctiletá dcerka. Nadechuju se, abych jí vysvětlil, že to je něco jiného, protože já na sítích vlastně pracuju a tak dále. Ale dcerka se na mě dívá tak ironicky, že zase vyfouknu a zamyslím se. Nemá ona vlastně pravdu? Mobil v ruce držím i teď a opravdu nemůžu říct, že je to pracovní úkon. Vždyť mám dovolenou! A tak mě napadá, že se možná chovám jako závislák a že je čas vyzkoušet to, čemu se říká digitální detox. No, nebudu vás napínat: učinil jsem to. Aspoň na dva týdny. A seznámím vás s výsledky, které mě dost šokovaly. Nepřišel jsem vůbec o nic a spoustu jsem toho naopak získal. Tady jsou zisky v pěti bodech.

Čas. Když jsem sítě vypnul, získal jsem čas. Spoustu času. Jenže nejde ani tak o to, že času jsem měl najednou k dispozici kvantitativně víc. Ale o to, že jsem ho mohl prožívat souvisle. Najednou jsem nemusel neuroticky co chvíli sahat po přístroji, abych zjistil, jestli mi v paralelním světě sociálních sítí něco neuniklo. Jestli bych neměl někde něco komentovat, jestli někde není probíráno, co jsem napsal, jestli přibývají lajky a hejty tak, jak jsem zvyklý, jestli se to, že na ně nereaguji okamžitě, nestává předmětem kritiky a tak dále. Paralelní realita sociálních sítí prostě přestala existovat a ve světě reálném se mi otevřel časový horizont, ve kterém bylo možné souvisle, bez neustálého přerušování věnovat se myšlenkám, četbě, dětem nebo třeba takové banalitě jako důkladnému sledování fotbalu. Najednou jsem opět viděl, že jen když něco děláte opravdu soustředěně, se lze z povrchu dostat do hloubky, že jen tak vzniká namísto fragmentu, který vzápětí mizí v úniku jinam, skutečný prožitek. A že jen na takovém prožitku lze stavět. Nyní můžu zodpovědně říci, že neustálé odskakování do vedlejšího virtuálního světa dokonale rozsekává či tuneluje bohatství světa reálného. Sociální sítě jsou nejen rafinovanými zloději času, ale i skutečného světa.