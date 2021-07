Kvůli platným hygienickým podmínkám se podle Zlaty Holušové stále nedá uspořádat téměř žádná kulturní událost. „Zatím jsem neviděla jedinou akci, na níž by byli lidé schopni dodržet nařízení,“ říká.

Když se Zlata Holušová v roce 1986 snažila uspořádat svůj první hudební festival Spirála, komunisté ho zakázali. Loni se jí stalo něco podobného. V době, kdy Českem prošla první vlna pandemie koronaviru, nemohla s kolegy kvůli opatřením proti šíření nemoci uskutečnit jeden z největších českých festivalů Colours of Ostrava, na němž vystupují světové hudební hvězdy a navštěvují ho desítky tisíc lidí z Česka i zahraničí. A ze dne na den hygiena v Moravskoslezském kraji zavedením přísnějších omezení zrušila i menší náhradu NeFestival. „Samozřejmě se mi to všechno připomnělo a vybavilo. Ta bezmoc je obrovská. Ale je v tom rozdíl. Tehdy nás zakázali ze zvůle komunistů, tentokrát za to nemůžeme vinit žádnou vládu,“ říká zakladatelka a dramaturgyně Colours.