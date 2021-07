Filmová směs rockové opery a dekadentní fantazie zahájila festival v Cannes a vstoupila i do českých kin. Snímek Annette diváky zasáhne, jako by na plátno hleděli poprvé.

První záběr. Cosi je divně. Skoro nic není vidět. Zapomněli jsme snad, jak vypadají filmy v kině po měsících koronavirové abstinence? Jenže pak zazní první tón. A spolu se zvukem na okamžik zjasní také obraz. A znovu. Jen vteřiny stačí, aby si divák uvědomil, co to znamená, když zase po dlouhých devíti letech natočil nový film francouzský režisér Leos Carax. Tato událost má parametry zázraku, při němž se publikum cítí jako první filmoví diváci v historii, na které se ve snímku bratří Lumiérových řítil ze tmy supící vlak. Stejně jako oni budou hledat nástroje, jak se na film dívat, jako kdyby to bylo jejich poprvé.