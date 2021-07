Život bez hamburgerů, párků nebo salámu přestává být doménou vegetariánů či veganů. Ve světě i v Česku přibývá lidí, kteří sice maso jedí, jeho konzumaci ale výrazně omezují. Poptávka po rostlinných náhražkách masa zesílila natolik, že je do své nabídky zařadily mnohé řetězce supermarketů i fastfoodů. Co lidi na „nemasu“ přitahuje? A vyrovná se skutečnému masu?

Dvaatřicetiletá Markéta se předloni rozhodla zásadně upravit jídelníček. Stanovila si, že se každé pondělí a čtvrtek vzdá pokrmů z masa. „Napadlo mě to, když jsem si přečetla, že dnes jako civilizace sníme mnohem víc masa, než planeta utáhne,“ říká novinářka z Prahy. Bezmasé dny zvolila tak, aby nešly hned za sebou, a taky aby se nemusela v jídle omezovat o víkendu. Markéta není příznivkyní extrémů. „Proto jsem si řekla, že je lepší maso dlouhodobě omezit, než si ho úplně odepřít. Už teď jsou ale dny, kdy mám maso sice povolené, ale stejně si ho nedám,“ dodává mladá žena, která masové pokrmy střídá se saláty nebo tofu.

Podobně postupuje také Eva ze Zlína. „Nemusím mít maso pořád. Zvlášť ve dnech, kdy nemám velký energetický výdej, si raději dávám jinou bílkovinu jako třeba vajíčka nebo tofu. Maso je velká zátěž pro organismus,“ myslí si jednatřicetiletá ekonomka. Masné výrobky omezuje zhruba pět let, od doby, kdy objevila cvičební metodou crossfit. Kvůli ní začala víc přemýšlet nad tím, co jí. „Maso pořád miluju, ale stačí mi, když si ho dám jednou týdně za odměnu. Teď ho jím častěji, protože jsem byla těhotná a narodila se mi dcera. Pořád ale praktikuju stejné pravidlo jako předtím: ráno se zamyslím, co ten den budu dělat, a tomu uzpůsobím svůj jídelníček,“ dodává bývalá profesionální hráčka florbalu.