Ostravsko a Karvinsko jsou protkané pavučinou důlních vleček, po nichž vlaky vozily uhlí. Slezský železniční spolek, který založili Ladislav a Hana Antalecovi, syn zapálený pro železnici a jeho matka, už několik let na starých tratích vypravuje výletní vlaky a snaží se do regionu přitáhnout turisty.

Báňský spěšný vlak projíždějící Ostravsko‑karvinským revírem mívá každou letní sobotu a neděli vyprodáno. Po starých důlních vlečkách a bývalé Košicko‑bohumínské dráze urazí zhruba 60 kilometrů, zastaví pouze u vodní jámy Žofie v Orlové, kde ještě stojí zachovalá těžní věž ze 30. let minulého století. Mezi cestujícími z celého Česka, kteří se dvouapůlhodinové vyhlídkové jízdy s výkladem účastní, jsou i pamětníci, již na dolech pracovali.

„Je to úžasné prolínání historie a současnosti,“ říká zapáleně Ladislav Antalec. „Ostravu projíždíme částí, která už je zrekultivovaná, sem tam je ještě nějaká památka. Jede se kolem Dolu Michal nebo přes Petřvald. Člověk jede lesem a najednou na něj vykoukne široká cesta a uvědomí si, že to byla historicky trať.“ Nebýt pětatřicetiletého muže s nepřehlédnutelnou kšticí kudrnatých vlasů a Slezského železničního spolku, který založil, vyhlídkový vlak by nejspíš nikdy nevyjel.