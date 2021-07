Annette (Francie/Mexiko/USA/Švýcarsko/Belgie/Japonsko/Německo 2021)

v kinech od 8. 7., distribuce Aerofilms

Francouzský režisér Leos Carax netočí často. Ale když už, tak to stojí za to. Autor spojený s bujarou poetikou takzvaného neobaroka v roce 2012 uhranul svět snímkem Holy Motors, ve kterém jeho dvorní herec Dennis Lavant jako chameleon proplouval v limuzíně mezi podivnými zakázkami a jeho činy melancholicky přibližovaly povahu kinematografického umění. Nyní se vrací s muzikálem Annette, kde vynikají Adam Driver a Marion Cotillardová. Snímek zahajuje festival v Cannes a současně vstupuje do českých kin. Recenzi si budete moci přečíst v HN Víkendu 16. července.