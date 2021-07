Pohádkový Aladin měl koberec, který uměl létat. Výzkumníci z americké výzkumné technické univerzity MIT vyvinuli něco sice méně efektního, zato nesmírně užitečného: chytrý tepich, který rozezná, jaký pohyb na něm zrovna člověk provádí.

Zařízení je ve fázi prototypu, do budoucna by ale mohlo mít širokou škálu využití. V domovech důchodců by například mohlo ošetřovatele na dálku upozornit na pád některého z klientů, ve fitcentrech nebo doma by zase přispívalo k výpočtu kalorií, které člověk při provádění konkrétního cviku spálí.