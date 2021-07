V Bělorusku začaly soudy s opozičními vůdci a aktivisty z loňských prezidentských voleb. Tresty padají až ve výši 14 let. Je ale pravděpodobné, že si je odsouzení neodsedí.

Platil za milovníka pohodlného života a znalce umění. Několikrát získal cenu Bankéř roku. Ale počátkem týdne byl někdejší šéf finančního ústavu Belgazprombank Viktar Babaryka odsouzen na 14 let vězení za finanční machinace, vyhýbání se placení daní a další ekonomické přečiny, přičemž se jich měl dopustit už v roce 2014. Málokdo věří, že by běloruští kriminalisté sedm let případ vyšetřovali a po pečlivé přípravě ho nyní předali soudu. Naopak je vysoce pravděpodobné, že k žádnému přečinu nedošlo a nebýt toho, že Babaryka měl tu drzost kandidovat v loňských prezidentských volbách, ani by se nic nevyšetřovalo. Jenže to zkusil a ještě před volbami loni v srpnu skončil ve vyšetřovací vazbě.