Linda Nosková vyhrála jako první Češka za více než 40 let juniorskou soutěž na tenisovém French Open a jednou chce být nejlepší i mezi dospělými. Rozhovor s ní ukazuje, že nepatří k dívkám, které by jen mlátily do tenisových míčků. Zajímá se, co se kolem ní děje, přemýšlí o světě.

Když Barbora Krejčíková v červnu způsobila největší tenisové překvapení za mnoho desítek let a vyhrála grandslamové French Open, uvrhla tím do hlubokého stínu jiný skvělý výsledek české tenistky na pařížských kurtech. Linda Nosková na nich ve stejný den jako Krejčíková dokázala něco, co se české hráčce naposledy povedlo v roce 1978 – ve svých 16 letech na French Open vyhrála turnaj juniorek. Máme tak před sebou další budoucí českou šampionku?

Pokazit se toho může hodně, konkurence je obrovská. Ale že má Nosková výborné předpoklady pro to, aby uspěla, zjistíte po pár minutách rozhovoru s ní. A totéž tvrdí i lidé, kteří tenisu rozumí. „Má to v hlavně srovnané, ví, co chce,“ říká o ní pro HN Daniel Vaněk, trenér z pražského klubu I. ČLTK, který Noskovou vedl v juniorské reprezentaci. Tato mladá dáma má cílevědomost, ale i pokoru, což je stejně tak důležité jako ne úplně běžné. A její život se navíc netočí jen kolem stereotypního mlácení do míčků.

Když listujeme jmény vítězek juniorky na French Open mnoho let dozadu, vidíme mezi nimi pozdější velké hvězdy, třeba Martinu Hingisovou, Justine Heninovou nebo Jennifer Capriatiovou. Nacházíme také jména, která zcela zapadla. Asi nejvíc je ale hráček, které to následně v kariéře dotáhly nejdál někam mezi třicáté a šedesáté místo na světovém žebříčku. Stačilo by to Lindě Noskové?

„Přinejmenším. Aspoň do té třicítky na světě bych se chtěla dostat. Ale snem každého je dostat se co nejvýš,“ odpovídá v rozhovoru s HN. A jaké tedy má sny a cíle? „Být světovou jedničkou. Ale určitě bych se chtěla dostat do první desítky,“ vypálí zcela otevřeně, bez stopy zaváhání.