Pocit svobody. A zároveň uspokojení z toho, že i o dovolené můžete zůstat v bezpečí „domova“, přestože trávíte noc na opačném konci Evropy. Tohle všechno přináší cestování v obytných autech. Jejich popularita v době pandemie nebývale vzrostla, prodeje jsou oproti loňsku dvojnásobné. Příběhy majitelů bydlíků jsou různé stejně jako jejich ceny: pořídíte je za pouhé desítky tisíc i za pár milionů.

Než se jim narodily děti, jezdili Jan s Lenkou, dnes manželé Pacovští, na výlety na motorce. Velké cestovní plány si nedělali. „Byla v tom ohromná svoboda. Večer jsme někam dorazili, najedli se a popovídali si, kam pojedeme zítra. A ráno třeba jeli úplně jinam. Dnes je to podobné, jenom to provozujeme s celou rodinou,“ usmívá se Jan Pacovský, dvaačtyřicetiletý Pražan s brýlemi v tričku s nápisem Extreme Travel. Sedí spokojeně na kempinkové židli před svým obytným vozem a pozoruje o dva roky mladší ženu Lenku, osmiletého syna Tomáše a čtyřletou dceru Emu, jak hrají badminton. Je sobota devět ráno a malý kemp Svitačka pod hradem Trosky v Českém ráji se před chvílí probudil k životu. Kromě automobilu Pacovských, který vznikl vestavbou obytných prvků od firmy Pössl do vozu Fiat Ducato, tu parkují ještě čtyři další karavany, či familiárně bydlíky, a spolu s několika auty s přívěsy lehce početně převažují nad pár stany. Víkendová idyla na konci června 2021.

Nedávný lockdown přinesl mnoho změn a jednou z nich je prudce rostoucí popularita obytných vozů. V době, kdy nebylo možné se ubytovat v hotelích a penzionech a vyhlídky do budoucna byly nejisté, prodeje bydlíků oproti minulým letům výrazně stouply. Za prvních pět měsíců letošního roku si Češi registrovali 998 karavanů, což je zhruba dvojnásobek množství za stejné období v letech 2020 a 2019. Lidé, kteří do jejich nákupů vložili peníze a poznali výhody tohoto druhu cestování, se jich nechtějí vzdát ani nyní, v době snad odeznívající pandemie. Na prázdninových cestách je zcela jistě budeme potkávat mnohem častěji než dřív.