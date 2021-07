Když skotský spisovatel William Stables psal v 80. letech 19. století svou knihu Gentleman Gypsy, nechal si na zakázku od společnosti The Bristol Wagon & Carriage Works vyrobit obytný vůz, s nímž pak putoval od vesnici k vesnici. Svůj vehikl, ještě tažený koňmi, nazval The Wanderer, Tulák. Dnes je považován za první karavan čili vůz využívaný pro rekreační účely. První přívěs tažený autem se začal vyrábět také v Británii, zhotovila ho v roce 1919 firma Eccles Motor Transport a i pro něj se ujalo označení karavan. Tato společnost vytvořila i několik prototypů „jednodílných“ obytných vozů, ty se ale na trhu do 40. let neprosadily.

Teprve po druhé světové válce vyvinula německá firma Westfalia na podvozku VW Transporter obytnou dodávku. Původně měla být určena pro britské vojáky, kteří se vraceli z Německa do vlasti. V zadání bylo, že má vzniknout malý, snadno ovladatelný a nenápadný vůz, v němž bude vestavěný nábytek, kuchyňka i sedačky pro spolucestující, kteří se v něm budou cítit jako doma. Více však tento koncept nakonec využili dovolené chtiví Němci a v roce 1950 z pásů sjela první sériově vyráběná obytná dodávka s označením VW T1, které se začalo říkat Bulli.