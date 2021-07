Na českém trhu se každý rok objeví desítky obrazů s podpisy Jana Zrzavého, Emila Filly, Františka Kupky a dalších předních výtvarníků. Maloval je ale někdo jiný. Podvodníkům podle soudu naletěla také Jiřina Bohdalová, která koupila tři zfalšovaná díla za pět milionů korun. Dvě státní galerie se nyní padělky rozhodly vystavit. Chtějí vyvolat diskusi znalců, právníků či kriminalistů.

Bárky na mořském břehu, optimistické pastelové barvy. I leckterý laik pozná, že jde o klasika 20. století Jana ­Zrzavého a jeho častý motiv. Obraz­ Veselé lodi, opřený o zeď zadní místnosti soukromé pražské Galerie Kodl, byl na aukci na konci května prodán za šest milionů korun a nyní čeká, až si pro něj kupec přijede.

Kurátor galerie Milan Dospěl ví, že právě Zrzavý patří v Česku k nejpadělanějším malířům, zůstává ale klidný. „Samozřejmě že jde o originál. Máme propracovaný systém, jak se vyvarovat možnosti, že bychom do aukce zařadili falzum,“ říká historik umění. Podle Dospěla jeho kolegové stejně jako on odmítají 80 procent nabídek, které jim přijdou e‑mailem. Protože jde pro galerii o nezajímavé výtvory nebo právě v případě podezření, že by mohlo jít o padělky. Falza jsou noční můrou galeristů, sběratelů a investorů v byznyse s uměním, v němž se i v Česku ročně otáčejí miliardové sumy.