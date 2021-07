Po neúspěších tří svých předchůdců má prezident Joe Biden šanci, že obnoví americkou infrastrukturu. Je to také test, zda Spojené státy mohou vyhrát 21. století.

Pokud do USA přijedete ze země, jejíž centrální silniční spojnicí mezi dvěma největšími městy je „dálnice“ D1, opravdu si nemáte nač stěžovat. Jen se divíte, proč jsou v Česku opravy a výstavby silnic tak nekonečně dlouhé a často zfušované, když v Americe se buduje ve dne v noci a tamní vozovky potom vydrží pěkných pár pátků. Jezdíte‑li ale do USA pravidelně, řekněme posledních třicet let, je výsledný dojem už horší. Americká dopravní infrastruktura – silnice, mosty, přístavy či letiště – pomalu, ale jistě degraduje. Scházejí finance, nejméně tři předchozí američtí prezidenti v řadě – Bush, Obama a Trump – nedokázali přesvědčit Kongres, aby do nutné obnovy infrastruktury uvolnil federální peníze.