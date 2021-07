Foto: Shutterstock S ocelí k oblakům. Produkce US Steel pomáhala formovat moderní Ameriku. Její továrny dodávaly materiál i stavbu Empire State Building. V unikátním mrakodrapu, který čtyři desetiletí držel titul nejvyš

Co dnes pro svět burz znamená Apple, to na začátku 20. století ztělesňovala korporace zajišťující většinu americké výroby oceli. Příběh vzniku US Steel ukazuje promyšlené budování impéria, odhaluje ale i to, jak se zrodilo bohatství umožňující dobročinnost v nebývalém měřítku.