Ředitel knihovny Václava Havla má čtení knih a setkávání se s jejich autory v popisu práce. Michael Žantovský však navíc sám píše. A ani v této disciplíně si nevede špatně.

Které knihy máte právě na nočním stolku?

Několik knih o Bobu Dylanovi, jeho sebrané písně a další dylanovskou literaturu. Vždyť 24. května slavil osmdesáté narozeniny. Pak tam mám ještě Sebrané básně Philipa Larkina jako antidepresant. Biografii Hannah Arendtové jako hypnotikum. Biografii Augustina z Hip­ponu, protože jsem o něm hrozně málo věděl. A nejapnou dystopii o příští světové válce 2034, protože mi ji někdo poslal.

Máte nějakého zvláště oblíbeného spisovatele, k jehož knihám se rád vracíte?

Nikdy mě nepřestane bavit číst eseje George Orwella a Václava Havla, Larkinovy a Audenovy básně a hry Samuela Becketta a Toma Stopparda. Mám velkou slabost pro Grahama Greena a Johna le Carré. A Franze Kafku, Jorgeho Luise Borgese a Amose Oze.

Co jste četl, když jste byl malý kluk?

Všechno kromě Rychlých šípů. Otec měl obrovskou knihovnu, kterou jsem se po jedné a někdy i dvou knihách denně prokousával jako myš – od Psohlavců, Babičky a F. L. Věka přes Gogola, Čechova a Dostojevského, Heming­waye a Scotta Fitzgeralda, Sartra a Teilharda de Chardina po Hrabala, Škvoreckého a Vaculíka. A prokousávám se dál, i když už pomaleji.

Kterou knihu si v tomhle životě ještě určitě musíte přečíst?

Je jen jedna kniha, kterou čtu už dlouho a kterou musím přečíst každý rok znovu. Jinak nemusím nic.

Se kterým autorem byste rád zašel na sklenku dobrého vína? O čem byste si povídali?

Rád vzpomínám na pivo U Tygra s Josephem Hellerem a na večery v Connecticutu s Wil­liamem Styronem a Philipem Rothem. Davida Grossmana jsem vzal na pivo do Lokálu, ale měl strach, že bude po jednom opilý. Nejlepší společník nad skleničkou byl úžasný vypravěč David Cornwell alias John le Carré, ale pít s ním whisky byla náročná sportovní disciplína.

A se kterým autorem byste rád vydržel třeba i desetihodinový let? Na co byste se ho chtěl zeptat?

Pro desetihodinový let by byl asi nejlepší společník William Styron. Neřekl by ani slovo. Myslím, že vyptávat se velkých autorů je velký zlozvyk. Všechno, co o sobě chtěli říct, už je v jejich knihách.

