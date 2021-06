Špionážní romantika je výraz, který asi nikdy nikdo nečetl ani o něm neslyšel. Na knihu Iaina MacGregora Checkpoint Charlie ale tato zkratkovitá charakteristika sedí. Je nabitá příběhy vojáků, špionů i mužů a žen toužících se jen dostat na svobodu přes hranici dvou světů v rozděleném Berlíně. Městě, které si v srpnu připomene šedesáté výročí začátku stavby Berlínské zdi.

Kniha skotského publicisty a bývalého editora listu Sunday Telegraph, jehož otec sloužil v padesátých letech jako britský voják v západním Německu (nakladatelství Argo), se točí kolem hraničního přechodu checkpoint Charlie mezi americkou a sovětskou zónou Berlína, který měl po vztyčení zdi v srpnu 1961 zvláštní status. Jedině zde mohli vojáci spojeneckých jednotek (Američané, Britové a Francouzi) a diplomaté cestovat ze Západního Berlína do východního. Má ale i širší záběr a popisuje některé útěky zoufalých obyvatel východního Berlína na Západ.

Na západní straně v americkém sektoru byla jednoduchá strážní budka a vedle ní pytle s pískem. O kus dál vyhlídková plošina, ze které se zájemci mohli dívat na komunistický Východ jako na zoologickou zahradu. V podobném duchu se nese i text, který je v místě checkpointu Charlie na pamětní desce. „Od tohoto místa se rozkládal komunistický svět až do Vladivostoku.“ V domě vedle budky mohli lidé navštěvovat kavárnu Café Adler a zažívat vzrušení, že sedí na hranici dvou světů. Zatímco popíjeli kávu a pojídali zákusky, východoněmecká a sovětská armáda, stejně tak jako tajná policie NDR Stasi, je sledovali dalekohledy za zdí, ze strážních věží a střech. Dýchalo to tam romány Johna le Carrého a Fredericka Forsytha, který ostatně jako reportér agentury Reuters několik let žil ve východním Berlíně.