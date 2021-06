Když začal kvůli hubnutí jezdit na kole, chyběl mu e‑shop pro obyčejné cyklisty, a tak si jeden založil. Po pěti letech existence je Bikero.cz lídrem trhu. Jan Coufal chce ale na kolo dostat ještě víc lidí. A ví, jak je oslovit: má velkou reklamní agenturu a byl jedním z otců ufona Alzáka.

Vypadá to, že na co Jan Coufal sáhne, to se povede. Aspoň v byznysu. Před 15 lety založil reklamní agenturu Czech Promotion, která dnes patří k největším na trhu a loni měla tržby přes 400 milionů a zisk několik desítek milionů korun. V roce 2015 k tomu přidal cyklistický e‑shop Bikero, který v posledních dvou letech vystřelil mezi hlavní hráče oboru. Jenže tak snadné to není. Především internetový obchod jej stál spoustu peněz a starostí.