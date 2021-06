V kinech vynikají dva dokumentaristické debuty. Nová šichta a Vlci na hranicích nachází cestu, jak vyprávět o regionálních problémech a zároveň o stavu Evropy.

Bylo to jako zpráva z jiného světa. V obraze převládala temnota a klaustrofobie a v uších zněla autentická výpověď horníka, který právě vyrazil na svoji poslední šichtu v ostravském Dole Paskov, vybavený kromě obvyklého náčiní malou GoPro kamerou na helmě a spontánní výřečností. Dokumentarista Jindřich Andrš se před pěti lety pozoruhodně vzdal filmařského ega a ve svém půlhodinovém snímku Poslední šichta Tomáše Hisema dal vše „do rukou“ protagonistovi. A ten posléze s podobnou důvěrou přizval filmaře do svého života, aby společně stvořili celovečerní portrét nazvaný Nová šichta, který po loňském zisku ceny za nejlepší český dokument na festivalu v Jihlavě a následném úspěchu na Cenách kritiky vstupuje do kin.