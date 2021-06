Foto: Shutterstock Peklo, které se odehrává na povrchu Venuše, je jen dramatickým vyústěním působení skleníkového efektu, jenž se stále silněji projevuje i na Zemi.

V zápalu výzkumu Marsu jako by se zapomnělo na Venuši. Přitom mohla kdysi hostit život, před stovkami milionů let se však na planetě rozpoutalo peklo. Na rozdíl od Marsu je tedy neobyvatelná, pokud ale pozemšťané zjistí, co se na Venuši stalo, pomůže jim to pochopit možné důsledky klimatických změn na Zemi. Pro nové informace se mají k Venuši vydat dvě mise NASA.