Barrandovské terasy, výjimečná ukázka předválečné architektury a oblíbené místo, kde se lidé bavili, se časem změnily v ruiny. Polorozpadlá dominanta nad Vltavou se nyní konečně opravuje. Vedle ní však zároveň roste mohutná novostavba hotelu, která nemá jen zastánce. Za projektem stojí Michalis Dzikos, tajnůstkář, který nevlastní mobil a odmítá se fotit. A udržuje ostatní v napětí, jak vše po letech čekání dopadne.

Zářivě bílá věž svítila kdysi nad pražským kaňonem jako maják. Dnes je zašedlá, počmáraná klikyháky vandalů. Někdejší slavná funkcionalistická restaurace od architekta Maxe Urbana připomíná spíše ruinu, přestože právě probíhá její rekonstrukce. Stojíme na známé skále nad Vltavou na jihu Prahy, na místě zvaném Barrandovské terasy. Zmíněnou věž teď z obou stran obepínají skelety novostaveb, které vyrostly v uplynulých měsících. Z obou mají vzniknout takzvané apartmánové hotely. Jižní, dvoupodlažní stavba se na hřebeni kopce vlní v esíčku. Ta severní coby třípodlažní kubus působí až nepatřičně masivně a už zdálky na sebe strhává pozornost. Hukot nekonečného proudu aut z magistrály, obtékající barrandovskou vyvýšeninu ze tří stran, se tluče s hlukem sbíječek a stavebních strojů. „Hrubá stavba vždy působí brutálněji,“ snaží se poněkud chmurný dojem rozptýlit jeden z architektů Ondřej Kukral, jenž nás staveništěm provází.

Bylo to a stále je jedinečné místo. V dobách největší slávy, ve 30. letech minulého století, se to hlavní odehrávalo venku, na terasách s úžasným výhledem na město a okolní přírodu. Na sedmdesát číšníků kmitalo a v nejvytíženějších večerech obsluhovalo naráz tři tisíce hostů, až tolik se jich sem vešlo. Mohli si vybírat z lahůdek francouzské restaurace nebo ze švédského stolu u vchodu do ní. Václav Maria Havel, otec prvního polistopadového prezidenta a zakladatel Barrandovských teras, ve svých vzpomínkách líčí, že si nejvíce objednávali růžové plátky lososa s majonézou.

Směsice návštěvníků teras byla pestrá. Od bazénu v bývalém lomu pod útesem, kde byla údajně nejmodernější plovárna v Evropě, mohli hosté vyjíždět v plavkách výtahem až do baru Trilobit. V něm večer zpíval R. A. Dvorský a bavit se sem přicházela pražská smetánka i střední třída. A také herecké legendy od Oldřicha Nového po Vlastu Buriana. Na obědy občas zajížděl prezident T. G. Masaryk. Taneční tóny někdy za letních nocí vystřídaly árie z Rusalky v podání sólistek Národního divadla. Václav M. Havel popisuje, jak zdejší osvětlení upravil tak, aby „ze všech míst byl krásný náladový výhled na měsíc a krajinu s večerními světélky“.