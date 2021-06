Foto: HN – Tomáš Nosil Teď je dobrá příležitost v podnikání zabodovat. Svět se i kvůli pandemii mění a mění se také vzorce, které platily, míní Violeta Luca.

Že to mají ženy v byznysu a zvlášť v tom technologickém těžké? A teď si představme, že ještě přijdou řídit pobočku velké IT firmy do cizí země, aniž by se mohly potkat s kolegy nebo si prohlédnout vlastní byt. Nová šéfka Microsoftu v Česku, rumunská manažerka Violeta Luca, ale ukazuje, že i to jde. Bez stresu to ale není.