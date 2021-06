Bundy Tilak mají úspěch nejen mezi náročnými fanoušky outdooru, nosí je také členové Horské služby. Oblečení z továrny v podhůří Jeseníků se daří i v Japonsku. Zakladatel značky Roman Kamler s outdoorovým byznysem začal už v 80. letech, kdy si šitím spacáků vydělával na horolezecké expedice.

Západní stěna monumentální žulové hory Ketil na jihu Grónska měří neuvěřitelných 1450 metrů. Dokonce i mezi horolezci populární El Capitan v amerických Yosemitech je vysoký „pouze“ 900 metrů. „Navíc když spadnete na El Capitanu, za chvíli pro vás přiletí vrtulník, v Grónsku nepřijde nikdo,“ říká Roman Kamler, který před deseti lety strávil ve stěně Ketilu čtyři dny a tři noci. Sedmapadesátiletý muž má na svém kontě mimo jiné i výstup na sedmitisícovku Chan Tengri v Kazachstánu, zdolání grónského obra přesto řadí výš. Po Ketilu dokonce pojmenoval jednu z bund, které vyrábí jeho outdoorová firma Tilak. Podnik, který Kamler po revoluci založil v Šumperku, míří na lidi podobného ražení, jako je on sám. Mezi horolezci a outdoorovými nadšenci se Tilak stal synonymem kvality a za bundu ušitou v podhůří Jeseníků neváhají zaplatit i částky přesahující deset tisíc korun.

Tilak ale není populární pouze mezi lidmi, kteří v jeho bundách z nepromokavého prodyšného Gore‑Texu lezou po skalách nebo vyrážejí na polárnické výpravy. Podnik z pětadvacetitisícového města na severu Moravy dokázal prorazit i v Japonsku, kde, jak Kamler s nadsázkou podotýká, je největší outdoorovou akcí třídenní rockový festival pod horou Fudži. „Jsme tam už deset let a naši distributoři říkají, že to něco znamená. Značek, které zasvítí jednu sezonu a pak skončí, je prý v Japonsku plno,“ říká podnikatel. Japonci jsou ochotní za kvalitní oblečení zaplatit, přestože si bundy z Tilaku pořizují spíš na cestu do práce. Tamější zimy dokážou být velmi mrazivé.