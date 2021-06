„Používáme několik set metrik. Třeba kolik účastníků videokonference, která se pravidelně opakuje, se do ní skutečně zapojí, jak pozdě se do ní hlásí, jak se odpojují v jejím průběhu,“ říká Jan Řežáb.

Ušetřit pár minut denně znamená získat stovky hodin za život navíc. Přesně toho chce lidem pomoci dosáhnout známý český startupista Jan Řežáb. A také na tom vydělat. Jeho Time Is Ltd., jež se zabývá produktivitou firemní komunikace, nyní nabrala stovky milionů od investorů. Podle Řežába se největší škody napáchané covidem na firemní kultuře projeví až časem.

Když se otevřou dveře karlínských kanceláří společnosti Time Is ltd., jedna z prvních věcí, kterou obvykle návštěvníci uvidí, jsou dva one-wheely neboli jednokolky. Elektrická vozítka, která velikostí nepřesáhnou příruční aktovku. Už několik let jsou hlavním městským dopravním prostředkem spoluzakladatele firmy Jana Řežába. Matador české startupové scény na ně nedá dopustit: „Jsem díky nim mimořádně flexibilní a rychlý. V podstatě kdekoli v širším centru Prahy jsem do sedmi minut. Mám to spočítané.“ Ne náhodou je čtyřiatřicetiletý podnikatel pověstný svou schopností stíhat toho opravdu hodně. A teď tomu chce naučit i další lidi: „Produktivita, osobní i firemní, je něco, co mě fascinuje, o čem hodně přemýšlím a s čím mám zkušenosti. S nadsázkou beru její zvýšení jako takový svůj životní úkol.“