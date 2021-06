Viktor Pivovarov je malířský fenomén patřící jak českému, tak ruskému umění. V Národní galerii mísí skutečnost s mystifikací, humor s krutostí a lásku s ponížením.

Jeho obrazy jsou jako cibule: loupeme je očima a pořád se před námi zjevují další a další významy, které se ještě před okamžikem zdály nepravděpodobné. Může nás to přivést k slzám. Tvorba Viktora Pivovarova, která je k vidění v pražském Veletržním paláci, zahrnuje více než půl století soustředěného malování a kreslení nesoucího stopy velmi přesného koncepčního uvažování, kdy se nic neděje „jen tak“, ale odehrává se v návaznosti na umělcovy představy. V Pivovarově díle najdeme vše, co má rád, ale také to, čeho se bojí. Dokonce to říká nahlas. Jako autor je upřímný, patrně jeden z nejotevřenějších, s nimiž se lze setkat.