Foto: Ilustrace: Milan Teunissen van Manen, poskytla Univerzita Karlova V pylových zrnech uložených v sedimentech na dně jezer je zapsána zpráva o vývoji ekosystémů na planetě Zemi. Mezinárodní vědecký tým ji přečetl.

V prestižním vědeckém časopise Science publikovali čeští paleoekologové spolu se zahraničními kolegy studii sledující změny vegetace za posledních osmnáct tisíc let. K překvapení výzkumníků nedošlo k největším změnám ekosystémů Země na konci doby ledové ani za uplynulých dvě stě let pod vlivem průmyslové revoluce, ale probíhají již čtyři tisíce let.