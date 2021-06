Foto: Tomáš Škoda „Steve Jobs tvrdil, že celý jeho život je spojování teček, které tvoří dráhu. A já to mám podobně,“ říká Jiří Hlavenka.

Trochu nechtěně vystudoval jadernou energetiku, pak se hned po revoluci vrhl do byznysu. Psal a vydával manuály na počítače, ze kterých se v 90. letech učil skoro každý. Před devíti lety vložil Jiří Hlavenka do vyhledávače letenek statisíce korun a byla to snad nejlepší investice v historii Česka. Stal se z něj miliardář. „Nečekal jsem to,“ směje se dnes.