Foto: archiv Tomáše Nídra Latinskoamerické ženy jménem Lidice, které si do Česka přijely v roce 2017 připomenout vyhlazení obce.

Latinoameričanky, které se spojily díky filmu Petra Nikolaeva nazvanému Lidice, vzpomínají, proč dostaly jméno po vypálené české vesnici a co to pro ně znamená. Zdenka Kotková, která na Facebooku jejich příběhy sbírá, jich napočítala už téměř tisíc včetně tří mužů. Lidice v Brazílii a na Kubě se kolem 10. června, na výročí vyhlazení obce, setkávají a některé z nich by rády, pokud to příští rok covid dovolí, přijely do Česka na vzpomínkové akce k osmdesátému výročí masakru.