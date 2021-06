Foto: Lukáš Bíba Než Vondra nastoupil do Productboardu, zvažoval nabídky tří start-upů. Tehdy přijal práci ve foodpandě. „Měl jsem šťastnou ruku,“ říká. Ze dvou dalších start-upů jeden zbankrotoval a druhý stagnuje.

Čeští politici podle syna europoslance Alexandra Vondry řeší dnešek a nemyslí na to, co bude za dvacet let. Je to šlapání vody, ani program koalice Spolu není moc ambiciózní, říká Vojtěch Vondra, technický ředitel jednoho z nejúspěšnějších českých start‑upů.