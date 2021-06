Foto: Lukáš Bíba Měli by mít politici vysoké platy?

Andrej Babiš chce politikům zmrazit platy, Jana Maláčová by je rovnou drasticky snížila. Je to ten nejhorší populismus a nesmysl. Výzkumy ukázaly, že vyšší mzda do politiky přiláká kvalitnější kandidáty s vyšším vzděláním a lepšími profesními zkušenostmi. A o to by nám mělo jít.