Společně vybudovali a za miliardy korun prodali server ePojištění.cz. Do své investiční skupiny Pale Fire Capital už sdružili dva tucty firem. Antibabišovské opozici nabídli desítky milionů na kampaň. Teď se Jan Barta a Dušan Šenkypl nadechují k dalším krokům: poprvé si řeknou o peníze na investice, na charitu chtějí dávat stovky milionů a vyhlížejí, kdo bude novým prezidentem.

O málokterých podnikatelích je poslední dobou tolik slyšet jako o partnerech investičního fondu Pale Fire Capital. Kromě toho, že téměř každý měsíc oznamují nějaký nový přírůstek do svého firemního portfolia, jehož hodnota už přesáhla tři miliardy korun, rozvířili na sklonku roku i politickou hladinu – to když nabídli až 30 milionů korun opozičním stranám, pokud se před letošními volbami spojí do koalic, aby mohly lépe čelit Andreji Babišovi. A v podpoře veřejné sféry muži, které magazín Forbes řadí mezi stovku nejbohatších Čechů, nemíní polevit. Stejně jako v byznysu – do pěti let chtějí, aby jejich finanční skupina, kam patří třeba portál Aukro nebo on‑line vyhledávač nábytku Favi, měla desetinásobnou hodnotu, tedy 30 miliard korun.