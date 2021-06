Zátah: Vykoupení (The Raid, Indonésie/Francie/USA 2011), sobota 5. 6., ČT 2 22:20

Duše (Soul, USA 2020)

v kinech od 3. 6., distribuce Falcon

Joe Gardner miluje jazz, ale jeho životní dráha se neodvíjí, jak si v mládí představoval. Učí na střední škole hudební výchovu a o kariéře muzikanta zatím jen sní. A když ho osud zavede místo pódia v jazzovém klubu do podivných fantaskních míst, začne se odvíjet typicky zašmodrchaný animovaný příběh, jimiž si studio Pixar na poli rodinné zábavy udělalo jméno. Je to film o hudbě, různých zákoutích duše i o krizi středního věku, v němž se opět ambice tvůrců potkávají s emotivní jízdou napříč smysly, která potěší malé i velké.

Vlci na hranicích (ČR 2020)

v kinech od 3. 6., distribuce Bontonfilm

Oheň praská do tmy a spolu s ním štěkají nocí rozhádané hlasy „táborníků“. Dokumentarista Martin Páv svůj snímek začíná s intenzitou westernového dramatu a v podobně „filmových“ mantinelech drží vyprávění o vlcích, kteří se vrátili na Broumovsko, až do konce. Pozoruje spor ekologů, myslivců i zemědělců, který rozděluje vesnici, a navíc otevírá univerzální témata. Vlci tak nejsou jen ekologickým otazníkem, ale velmi současnou metaforou „nepřítele“, který se žene Evropou a s jehož nepřátelstvím to nebude tak černobílé, jak si někteří myslí.