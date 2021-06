V posledním roce se smrt nebývale zpřítomnila v našich životech. V Česku zemřelo už více než 30 tisíc lidí na covid‑19 a pandemie a s ní spojené restrikce dopadají i na pozůstalé, kteří se snaží vyrovnat s bolestnou ztrátou. Stejný smutek ale zažívají také ti, kterým blízký zemřel na jinou diagnózu. Umíme se vyrovnat se smrtí blízkých? Umíme truchlit?

Kdyby byl život poskládaný z různobarevných kostiček jako ve hře Tetris, po smrti blízkého by se mohlo zdát, že se dílky rozsypaly do všech stran a už je nepůjde dát nikdy dohromady. Zármutek je zpočátku vše­pohlcující a zdánlivě nekonečný. „Chce to čas, aby se kostičky nějakým jiným způsobem zase poskládaly k sobě,“ vysvětluje Petra Černá, vedoucí poradny pro pozůstalé domácího hospice Cesta domů. Upozorňuje však, že vztah se zemřelým ani pocit ztráty nezmizí. Jen se člověku začlení do života tak, aby v něm mohl pokračovat.

Kvůli covidu loni a letos smrt zasáhla více rodin než v běžných letech. Počet obětí této nemoci přesáhl 20. května hranici 30 tisíc. Dennodenně politici i veřejnost sledují, kolik infikovaných testy odhalily či jaké množství lidí se podařilo naočkovat. Ze všech covidových statistik je však údaj o počtu zemřelých jeden z mála, který z podstaty nemůže klesnout. Na pozadí diskusí o tom, za jakých podmínek lze opět otevřít restaurace a kdy se naplno rozběhnou kulturní akce, křivka obětí dál stoupá. V posledních týdnech už sice výrazně pomaleji, nicméně ještě v březnu podle předběžných odhadů Českého statistického úřadu zemřelo 16 600 lidí. To je za jediný měsíc historicky nejvíc od roku 1947. Více lidí, než je obvyklé, zemřelo i v lednu, únoru a celém loňském roce.