Filmové drama Země nomádů získalo v dubnu tři Oscary, včetně těch za nejlepší film a režii. Nyní vstupuje do českých kin. Frances McDormandová v něm projíždí rozlehlou americkou krajinou v době po finanční krizi, domov z osobních i ekonomických důvodů vyměnila za nomádství.

Postarší žena putuje v obytné dodávce osiřelou, byť velmi fotogenickou americkou krajinou. Zastaví u cesty, vykoná potřebu do zmrzlé půdy kousek od silnice. A zase jede dál. Kdyby tvář té ženy nepatřila herečce Frances McDormandové, klidně by divák mohl mít za to, že sleduje dokument. Oscarový vítěz Země nomádů, kterého právě hrají česká kina, ostatně vyšel z dokumentární předlohy. A jedním z cílů filmu je pohlédnout na realitu života v Americe, zasažené finanční krizí před více než 10 roky.