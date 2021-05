Projekt Moonlight počítá nejméně se třemi navigačními satelity, jež by měly obíhat okolo Měsíce a navádět například lunární vozítka.

Při vysílání robotických vozítek na Měsíc se dosud muselo na místo dopravovat i zařízení pro telekomunikaci se Zemí. Vzdáleně řízený pohyb lunárních roverů byl značně omezený, na odvrácené straně Měsíce je navíc vzhledem k rádiovému stínu nešlo z naší planety ovládat. Řešením, které je nezbytné i pro plánovaný návrat člověka na Měsíc, je lunární satelitní navigace a mobilní síť. Projekt jejich výstavby před pár dny představila Evropská vesmírná agentura (ESA).

Nejde ale jen o samu komunikaci, podstatná je také finanční stránka věci. Pokud začnou Měsíc obíhat navigační satelity a na jeho povrchu se vystaví vysílače mobilního signálu, nebude nutné na oběžnici Země vždy znovu vypravovat nová telekomunikační zařízení. Budoucí cesty na Měsíc by to mělo podle ESA zlevnit a umožnit tak, aby se do vlastních lunárních misí pouštěly i menší státy, jako například Česko.