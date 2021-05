„Nádrže a trubky umí dodat každý, ale ten detail, jak sklízet, jak a kdy sázet, jak řídit světla, aby to fungovalo, to si každý hlídá a to z toho dělá úspěch nebo neúspěch,“ říká Michal Netolický.

Nekonečné řádky salátu pod fialovým světlem vypadají jako ze sci‑fi filmu, ve skutečnosti rostou v podzemním bunkru nedaleko Olomouce. Farmaření bez půdy už není futuristická záležitost a akvaponické nebo hydroponické pěstitelství zkoušejí firmy i malí zemědělci. Není to ale jednoduché, zdárný výsledek vyžaduje podrobné znalosti a také miliony korun do začátku.

Dveře z železobetonu, za kterými společnost Flenexa Plus pěstuje v Přáslavicích u Olomouce saláty a chová ryby, jsou tlusté metr a půl. Není to ale proto, že by si to žádal zvláštní druh zemědělství, který tu provozují. Jen se pro něj čtyřpatrový podzemní bunkr, který měl zvládnout i výbuch atomové bomby, skvěle hodí. „Když jsme bývalý areál spojovacích vojsk v roce 2010 koupili, byl tady brownfield a vybydlené budovy na povrchu,“ vzpomíná Michal Netolický, spolumajitel a šéf společnosti.

Firma podniká jen pár kilometrů za hranicemi vojenského prostoru Libavá. „Vstup osob: 1. očisti obuv a končetiny v brouzdališti, 2. odlož osobní zbraň a případně větší vnášené předměty,“ nabádá plakát u dveří. Stopy po armádě tu zůstávají dodnes, v bunkru o rozloze deset tisíc metrů čtverečních byla kdysi spojovna. Abychom se dostali až k nádržím s rybami a do místností, kde rostou pod umělým osvětlením různé druhy salátů, musíme potmě sejít obrovským schodištěm uprostřed bunkru. „Vypínač je až dole,“ říká Netolický. Fotograf alespoň přisvěcuje na cestu svým reflektorem.