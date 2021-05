Originální protest. Fanoušci Blackburn Rovers pouštějí na hřiště slepice v klubových barvách. Majitel klubu, indická drůbežářská rodina, podle nich může za to, že to s klubem jde už dlouho z kopce.

Fotbaloví fanoušci jsou zvláštní skupina lidí. Od mediálně viditelných chuligánů se distancují „slušní“, jenže i oni se dokážou pod náporem emocí na stadionech i v ulicích zapojit do protestů proti majitelům svých klubů, a to nejen kvůli Evropské superlize.

Například v Newcastlu fanoušci chodí na fotbal s transparenty s nápisem „Mike Ashley lže“. A to už třináct let, co tamní United převzal jmenovaný obchodník se sportovním zbožím – za tu dobu už klub dvakrát sestoupil do druhé ligy.