Glazerovi ven! United proti chamtivosti! Fanoušci klubu Manchester United jeho majitele, americkou rodinu Glazerů, nemají v oblibě. Plánovaná účast v Superlize je ale vytočila do běla.

Lidé už zase chodí na evropské fotbalové stadiony, odkud je vyhnal koronavirus. Nejoblíbenější sport však ve stejné chvíli zasáhl silný výbuch nevole fanoušků vůči klubovým majitelům. Odstartovalo ji vyhlášení nové a na současných soutěžích zcela nezávislé Evropské superligy. Ve sporu se hraje o budoucí podobu evropského profesionálního fotbalu i podíl na moci a vliv v tomto sportu. A také o spoustu peněz.

Anglická Premier League je nejsledovanější národní ligou po celém světě a tomu odpovídají příjmy za prodej vysílacích práv. Kluby mají bohaté majitele, po hřištích běhají hvězdy největšího formátu. Když ale byli při ústupu pandemie covidu‑19 na závěrečná kola právě skončeného ročníku do hledišť vpuštěni fanoušci, hned začali protestovat. V čem je problém? Mají pocit, že skupinka chamtivců jim chce tuhle hru ukrást.

V neděli 18. dubna ohlásilo dvanáct bohatých evropských klubů, že mají v úmyslu založit Evropskou superligu (ESL). Šest pochází z Anglie (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham), po třech je ze Španělska (Atlético Madrid, Real Madrid, Barcelona) a Itálie (AC Milán, Inter Milán, Juventus). Z volného sdružení Evropská klubová asociace (ECA) se nikdo další nepřipojil, přestože díky americké investiční bance JPMorgan by superliga byla finančně zajištěna, a kdo by byl hoden v ní hrát, měl by každoročně zaručené skvělé příjmy. Jenže byla ohlášena poněkud zbrkle.