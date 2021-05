Útok na Kongres Spojených států z letošního ledna patrně nebude plně vyšetřen. Brání tomu ostré, až nesmiřitelné rozdělení americké politiky i společnosti.

Ze sídla amerického Kongresu ve Washingtonu se tento týden stáhly jednotky Národní gardy, které byly ke Kapitolu povolány letos v lednu po útoku na zasedání amerického zákonodárného sboru. Připomeňme, co se stalo. Po listopadových prezidentských volbách Donald Trump neuznal prohru, podněcoval své příznivce k odporu a na 6. ledna, kdy Kongres hlasoval o potvrzení výsledku voleb, svolal do Washingtonu demonstraci. Po jeho projevu zhruba 10 tisíc lidí obklíčilo Kongres, okolo 900 z nich vtrhlo do budovy, kongresmani, kteří nestačili prchnout do bezpečí, se museli zabarikádovat v kancelářích, na straně policistů i v rozvášněném davu si násilný chaos vyžádal pět mrtvých a 140 zraněných.