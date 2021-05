Černobílé drama Služebníci vykresluje zdrcující atmosféru života v Československu 80. let, kde byl Bůh daleko i na teologické fakultě. Nyní film vstupuje do kin.

Malý dvorek budovy kněžského semináře je pod neustálým dohledem. Oko kamery tento stylizovaný geometrický prostor viděný z extrémního nadhledu – snad až z nebes? – proměňuje ve filmu Služebníci v místo, kde takovému pohledu shůry nic neunikne. Nacházíme se v Československu 80. let minulého století, a tak není jisté, kdo se to dívá. Je to Bůh? Nebo snad nějaké monstrum v podobě státní moci?