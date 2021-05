Foto: Profimedia Někteří zatvrzelí kryptonadšenci jsou dokonce přesvědčení, že Vitalik Buterin je ve skutečnosti jakýmsi vyslancem mimozemské civilizace, který má zjednat digitální nápravu lidstva.

Někteří o něm tvrdí, že je mimozemským vyslancem, který má digitalizací spasit lidstvo. On sám říká, že chce hlavně zbavit moci a vlivu „ty velké“. Každopádně Vitalik Buterin, architekt kryptoměny ethereum, stvořil systém, který má na rozdíl od bitcoinu potenciál zatřást finančním světem, jak jej známe. A to je to, co ušatý a vyhublý programátor nejspíš chce.