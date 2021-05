Detektor Advacamu by měl na Měsíc dopravit bezpilotní lunární modul už začátkem příštího roku.

Pražský Advacam se už příští rok stane první tuzemskou společností, jejíž zařízení se dostane na Měsíc. Česká firma ve spolupráci s americkou Státní univerzitou v Louisianě (LSU) vyšle na oběžnici Země svůj miniaturní detektor radiace.

Cílem mise je prozkoumat vliv kosmického záření na lidský organismus před plánovaným letem Američanů na Měsíc. Na něj se mají astronauti Spojených států vrátit 52 let po ukončení programu Apollo, v roce 2024. Detektor Advacamu by měl na Měsíc začátkem příštího roku dopravit bezpilotní lunární modul společnosti Intuitive Machines. Do kosmu jej vynese raketa Falcon 9 soukromé vesmírné agentury SpaceX.