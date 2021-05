Foto: Tomáš Škoda Ze tří bratrů Jančových připadlo vést rodinný podnik na výrobu palíren 38letému Bronislavovi. Vyučený strojní zámečník říká, že je šéf, protože jeho starší bratři raději věnují čas svým rodinám.

Co je hezké, o to lépe se prodává. Platí to i pro pálenice, které v Uherském Brodě vyrábí firma Kovoděl Janča. Rodinný podnik se svými lihovary pronikl do celého světa díky sázce na design i moderní technologie. Bratři Jančové v něm dále rozvíjejí tradici založenou jejich otcem.