Práce z domova není vymožeností 21. století, natož doby covidové. Po celý středověk až do začátku novověku pracovala většina lidí z „home officu“. Majitelé živností a obchodů zpracovávali účty a lejstra v místnostech nad svými kvelby a zaměstnávali písaře a další „úředníky“, kteří pod stejnou střechou i bydleli. První kanceláře, jak je známe dnes, vznikaly v Londýně, Paříži či Amsterdamu až v 17. století, uvádí kanadský architekt Witold Rybczynski ve své knize Home: The Short Story of an Idea (Domov: Krátký příběh jedné myšlenky). První čistě kancelářská budova, známá dnes jako Ripley Building, byla postavena v Británii v roce 1726.