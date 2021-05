V tisících rodin se tento týden slaví, v desetitisících vládne zklamání. Děti a jejich rodiče se dozvídají výsledky příjímacího řízení na víceletá gymnázia, což je klíčový moment, kdy se rozdělují životní trajektorie v budoucnu úspěšných a neúspěšných. Křižovatka v takhle raném věku je sama o sobě na pováženou. Ale ještě víc jsou na pováženou kritéria, podle kterých český stát ty v budoucnu úspěšné vybírá. Zastavme se u jednoho příkladu, který dobře osvětluje, v čem je problém. U přijímacích testů z češtiny byly děti jako každoročně nuceny doplňovat stoletá česká přísloví. Dopadlo to jako každý rok docela zábavně: Zvyk je železná opona. Co tě nezabije, to tě naštve. Když se kácí les, létají mouchy. Mezi slepými jednooký kyklopem. Jenže za podobné kreativní výtvory šly body dolů, což v situaci, kdy se na gymnázia hlásí osmkrát více dětí, než může být přijato, zase tak velká legrace není.

Lidé z organizace Cermat, kteří přijímačky vyrábějí, vám řeknou, že nějak děti roztřídit musí. Jenže potíž je v tom, že takto testují jen víceméně mechanickou znalost, ať už ji děti nabudou jakkoli. Buď úpornou velkoobjemovou četbou starší literatury (proč by ji měly číst, když mohou číst literaturu jinou, která je úplně stejně přínosná, a doplnit si obrozence až později?), nebo tak, že si rodiče sednou k Wikipedii a ta úsloví, která jejich jinak sečtělé dítě nezná, s ním prostě nadrtí. Což, uznejme, se studijními předpoklady nemá mnoho společného. Klíčová otázka tedy zní, zda by se neměl akcent při zkouškách celkově změnit.

Nabízím myšlenku, že by se při přijímačkách měly testovat spíš kreativita a samostatné myšlení, k čemuž by se doplňování přísloví vlastně hodilo docela dobře. Jen by se nesmělo trvat na dřevních originálech. Jako příspěvek do diskuse předkládám ošatku dětmi inovovaných rčení, která mi naposílali přátelé ze sociálních sítí. Snad nejen pobaví, ale také poslouží k úvaze, zda to Cermat nedělá úplně špatně a jestli by se o přijímacím řízení nemělo uvažovat přece jen jinak než jako o tupě mechanickém sítu na lidské životy. A jako bonus uvidíme, že úsloví, která děti během posledních let vymyslely, vystihují dnešní realitu často mnohem lépe než jejich původní znění.